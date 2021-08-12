عاجل.. توزيع لقاح “جونسون آند جونسون” في شهر أغسطس الجاري

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 12 أغسطس 2021

أعلن مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة الاتحادية إسماعيل العدني، عن وصول شحنات لقاح كوفيد – 19 الاسترازينكا للبلاد خلال شهر أغسطس الجاري عبر شحنتين، الأولى تقدر بـ(216) ألف جرعة، والثانية (357) ألف جرعة.



وقال العدني وفقًا لإدارة الإعلام بوزارة الصحة، إن لقاح “جونسون آند جونسون” سيتم توزيعه على جميع ولايات السودان خلال شهر أغسطس الجاري بعد إكمال ترتيبات تدريب الفرق الفنية وتوزيعة لكل المراكز بالولايات، مشيراً إلى أن لقاح “جونسون آند جونسون” يعطى جرعة واحدة عكس لقاح استرازينيكا والسينو فارم الصيني.

وقال العدني: “إن جميع اللقاحات التي تأتي للسودان تدخل بعد إجازتها من قِبل منظمة الصحة العالمية، ومن ثم تُخضع لكل الإجراءات الفنية من قِبل المجلس القومي للأدوية والسموم في البلاد ومن ثم تُعطى الإذن بالاستخدام”، داعياً المواطنين للتعاطي مع اللقاحات كوسيلة فعّالة ومُجرّبة لمُحاربة الأوبئة في العالم.