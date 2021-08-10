عاجل| البرهان: مصممون على تنفيذ وتحقيق السلام في السودان وحمايته

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تصميمه على تنفيذ وتحقيق السلام في السودان، لافتا إلى أن السلام يُبنى حين يقتنع الكل به.



وقال البرهان، في كلمته خلال احتفالية تنصيب منى أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور، في مدينة الفاشر في شمال دارفور اليوم الثلاثاء، إنه الحفاظ على السلام، وحيا اللاجئين والنازحين، داعيا إلى التعاطف مع معاناتهم، واسترداد كرامتهم.

وأضاف: "عهدنا معكم أن نكون سندا لكل من يريد السلام وأن نحمي السلام بدمائنا"، مشددا على الحرص على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، وكل بنوده.

وأوضح أنه سيتم البدء غدا في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وتشكيل القوات المشتركة، لافتا إلى ضرورة تأسيس دولة المواطنة والعدالة والتنمية. وأكد أنه سيدعم السلام لبناء السودان، داعيا رئيس "حركة تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور، ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال" عبد العزيز الحلو إلى الانضمام للسلام.