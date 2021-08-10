عاجل.. انخفاض منسوب نهر النيل بالسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء السودان انخفاض منسوب نهر النيل الرئيسي إلى 15 مترًا و50 سم بانخفاض 6 سم عن منسوب مساء أمس الإثنين.



أصدرت الوكالة، تقريرًا يوميًا من قبل غرفة الطوارئ الخريف بولاية نهر النيل إلى انخفاض منسوب نهر النيل الرئيسي إلى 15مترًا و50 سم بانخفاض 6 سم عن منسوب الأمس.

فيما سجل نهر عطبرة 14 مترًا و 72 سم بانخفاض 8 سم عن منسوب الأمس، مضيفًا أن الفاصل المداري تراجع قليلا الى داخل الحدود السودانية ليمر اليوم باقصى شمال ولاية البحر الأحمر والحدود الشمالية وشمال دارفور ومن المتوقع أن يظل على موقعه خلال اليوم.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من الولاية.