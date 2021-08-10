عاجل.. الجنائية الدولية تحث السودان على تحقيق العدالة لضحايا دارفور

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

حث كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، السلطات السودانية على اتخاذ "خطوات عملية" لتحقيق العدالة لضحايا صراع دارفور، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في المنطقة.



وجاءت تصريحات كريم أسد خان في اجتماع مع وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، في العاصمة السودانية الخرطوم، وفق بيان من الوزارة.

إلى ذلك لم يسهب أسد خان في تصريحاته، لكنه كان يشير على الأرجح لتسليم متهمين مطلوبين في تهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور. ومن بين هؤلاء الرئيس السابق عمر البشير المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل 2019.

تحقيق العدالة من جهته قال وزير العدل السوداني في بيان إن الحكومة الانتقالية تهتم بتحقيق العدالة في البلاد وتعمل مع المحكمة الجنائية الدولية على تحقيق العدالة لضحايا الصراع في دارفور.

يذكر أن كريم أسد خان، الذي تولى منصبه في يونيو، كان وصل مع الوفد المرافق له إلى الخرطوم مساء الاثنين، في جولة تستمر أسبوعاً هدفها مناقشة التعاون مع السلطات السودانية، وفق مكتبه.

ويضم الوفد كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا، وفق وكالة الأنباء السودانية.