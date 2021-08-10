عاجل.. وزير العدل يؤكد الاهتمام بالعمل مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أكد وزير العدل السوداني الدكتور نصرالدين عبد الباري، اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق العدالة في السودان والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.



واجتمع وزير العدل السوداني، في الخرطوم اليوم الثلاثاء، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، والوفد المرافق الذي يضم كبير محامي الادعاء جوليان نيكولاس، مستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا.

وهنأ وزير العدل السوداني، كريم أسد خان على انتخابه لمنصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن الاجتماع هو استمرار للاجتماعات السابقة التي تمت في إطار التعاون بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، توجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالشكر لوزارة العدل على التنسيق بين المحكمة وجميع الجهات والأجهزة الحكومية السودانية.

وأكد أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسئولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم.

يأتي هذا الاجتماع في بداية الاجتماعات التي سوف يعقدها وفد المحكمة الجنائية الدولية، الذي وصل الخرطوم مساء أمس، مع مسئولي الحكومة السودانية وممثلي السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني خلال هذا الأسبوع.