عاجل.. عضو بـ"السيادي" يعد بقرارات حاسمة لإنهاء التفلتات الأمنية غربي البلاد

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 9 أغسطس 2021

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان صديق تاور، عزم الحكومة الانتقالية اتخاذ إجراءات وصفها بالحاسمة، وذلك للحد من التفلتات الأمنية والصراعات الأهلية بالبلاد.



والتقى تاور مساء الأحد، بقادة مجموعات أهلية وقوى ثورية بمدينة النهود غربي البلاد.

وأوضح خلال اللقاء إن زيارته لولاية غرب كردفان تهدف للاستماع لكافة الأطراف يليها اتخاذ قرارات مهمة تؤسس للسلام المستدام والاستقرار.

وأبان عضو مجلس السيادة أن زيارته للولاية والوفد المرافق له، لم تأت لمحاسبة طرف دون الآخر.

ووصل عضو مجلس السيادة الأحد، إلى حاضرة ولاية غرب كردفان الفولة على رأس وفد ضمّ النائب العام المُكلف مبارك محمود عثمان.

بجانب وزراء الداخلية والحكم الاتحادي، والصناعة، والشئون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى ممثلين للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع.

ودعا وزير الداخلية عزالدين الشيخ، الى إعمال الحكمة في إدارة المشاكل واتخاذ القرارات السليمة من اجل التعايش السلمي.

وقال إن الصرف على الأمن تكلفته عالية غير أن انفراط عقد الأمن أعلى تكلفة، فيما أكد العمل على تهيئة بيئة العمل الشرطي في الولاية والمحليات.

وكانت ولاية غرب كردفان قد شهدت مواجهات أهلية أدت لسقوط ضحايا.

واتهم مجلس الأمن والدفاع السوداني عناصر النظام المُباد بالوقوف خلف إشعال الصراعات الأهلية في الولاية.