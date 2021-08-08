عاجل.. السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا بعد اتهامات بالتدخل في إقليم تيجراي

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 8 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، استدعاء السفير السوداني في إثيوبيا للتشاور بشأن اتهامات أديس أبابا للخرطوم بالتدخل في أزمة إقليم تيجراي.



وأوضحت الخارجية السودانية في بيان لها، أن استدعاء السفير جاء بهدف التشاور عقب تصريحات لمسؤولين إثيوبيين بشأن النزاع في إقليم تيجراي الإثيوبي، مضيفة أن السودان يعاني من آثار النزاع في الإقليم خاصة في ملف اللاجئين.

ورفضت الخارجية السودانية وفقًا لما نشرته قناة العربية، اتهامات مسؤولين إثيوبيين للسودان بعدم الحياد في التوسط بشأن النزاع في إقليم تيجراي، مؤكدة أن الإيحاء بلعب السودان دورًا في نزاع تيجراي، وادعاء احتلاله أراضي إثيوبية مزاعم لا سند لها.

وأن اهتمام السودان بحل نزاع تيجراي جزء من التزامه بالسلام الإقليمي واستقرار الوضع في إثيوبيا، وأن مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تهدف لتشجيع الأطراف الإثيوبية على حل أزمة تيجراي سلميًا.