عاجل.. الخرطوم تقر صهر مئات العربات المصادرة

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الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 6 أغسطس 2021
وجه والي ولاية الخرطوم ، أيمن خالد ، بضرورة استمرار الحملات لجمع العربات والمواتر غير المقننة ، واستدامة العمل في هذا الجانب.
وانعقد اجتماع لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم ، يوم الخميس ، بمشاركة مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ، وبحضور رئيس اللجنة الفنية.
وشدد الاجتماع ، على استمرار الحملات المكثفة لمكافحة “ظاهرة” العربات والمواتر غيرالمقننة. بجانب محاربة الظواهر السالبة ، من خلال العمل المشترك لحجز العربات والمواتر غير المقننة بولاية الخرطوم.
وأكد الاجتماع ، برئاسة الوالي ، على تسليم كل العربات المصادرة بواسطة ممثل اللجنة العليا إلى هيئة الجمارك توطئة لصهرها.
وكشف الاجتماع ، بحسب وكالة سونا ، عن اكتمال إجراءات 530 مركبة تمت مصادرتها توطئة لصهرها في الفترة القريبة المقبلة.
ومع اندلاع نزاعات عسكرية في ليبيا، عام 2011 ، ودول مجاورة أخرى مثل أفريقيا الوسطى ، عرف السودان دخولاً لعربات لا تخضع للإجراءات المعروفة.
وعرف هذا النوع ، من السيارات غير المقننة انتشاراً واسعاً ، في سنوات النظام البائد الأخيرة.
وتنتشر غالبية السيارات غير المقننة في ولايات دارفور الخمس ، ومثلت سوقاً كبيراً في السنوات الأربع الأخيرة.
ودرج النظام البائد ، على إعلان مواعيد نهائية لتقنين تلك السيارات ، لكنه سرعان ما يعود ويسمح بتمديد جديد.
ويعتقد خبراء في الأمن والاقتصاد ، أن هذه المركبات غير المقننة ، فضلاً عن لعبها دوراً محورياً في تمدد الجريمة ، فإنها تؤثر سلبياً على الاقتصاد.
وقبل عدة أسابيع ، أوصدت الحكومة الانتقالية ، الباب أمام أي تقنين مستقبلي لهذه السيارات والمركبات الأخرى ، في وقت يحاول فيه بعض المالكين لها التمكن في التوصل إلى تسوية.