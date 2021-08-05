اجتماع للجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 5 أغسطس 2021

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ترأس د. الطاهر اسماعيل حربي وزير الزراعة والموارد الطبيعية صباح اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع اللجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي.



ووقفت اللجنة على سير عمليات الموسم الزراعي الصيفي للعام 2021 والتحديات التي تواجهه والحلول المقترحة في مجال التمويل الزراعي، كما أطمانت اللجنة على موقف التمويل ودعت القطاع الخاص الى المشاركة في التمويل الزراعي.

وفي ذات السياق أشادت اللجنة بالمساهمة الكبيرة للقطاع الخاص في توفير المدخلات الزراعية ، كما أطلعت اللجنة على موقف الري في المشاريع الكبرى ونوهت الى المجهودات التي تقوم بها وزارة الري لا سيما في موسم الامطاروالفيضان.

وعلى صعيد عمليات الحصاد للموسم الصيفي دعت اللجنة الى تكثيف الجهود من أجل إنجاح عمليات الحصاد وفي اطار الاستعداد للموسم الشتوي وقفت اللجنة على التجهيزات المبكرة لزراعة القمح التي تؤدي لنجاح الموسم