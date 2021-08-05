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عاجل.. اللجنة العليا لتنفيذ إتفاق السلام تقف على بدء الترتيبات الأمنية

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 5 أغسطس 2021

عاجل.. اللجنة العليا لتنفيذ إتفاق السلام تقف على بدء الترتيبات الأمنية

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متابعات - اخبار الخليج 365

عقدت اللجنة العليا لتنفيذ ومتابعة اتفاق جوبا لسلام السودان(مسار المنطقتين) إجتماعاً بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بحضور عضو مجلس السيادة مالك عقار إير ووزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس وممثلي المنطقتين والجهات ذات الصلة.

واستمع الإجتماع لتقرير من لجنة الترتيبات الأمنية حول بداية الاجراءات، حيث تم الاتفاق على خطة لبداية إستكمال ملف الترتيبات الأمنية في منطقة النيل الأزرق قريباً والمناطق الأخري في وقت لاحق.

وتم خلال الإجتماع التوصل إلى العديد من التفاهمات التي سترى النور قريبا، فيما تستمع اللجنة في اجتماعها يوم الأحد المقبل إلى تقرير اللجنة السياسية المتصلة بكيفية تنفيذ اتفاق المنطقتين.

يذكر أن الاجتماع السابق  للجنة العليا لتنفيذ ومتابعة اتفاق جوبا لسلام السودان(مسار المنطقتين) قرر تكوين لجنتين تعنى الأولى  بالترتيبات الأمنية والثانية خاصة بالملف السياسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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