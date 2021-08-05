عاجل.. الخرطوم تتجاوز منسوب الفيضان

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 5 أغسطس 2021

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سجلت الخرطوم اليوم 16.74 متراً متجاوزة منسوب الفيضان بـ 24 سم وبلغ إيراد النيل الازرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الاثيوبية 742 مليون متر مكعب، فيما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية 200 مليون متر مكعب وذك بحسب البيان اليومي للجنة الفيضان.



وسجل معدل التصرفات خلف السدود ملايين الأمتار المكعبة، الروصيرص 633، سنار 639، جبل اولياء 74، أعالي عطبرة و ستيت 519، خشم القربة 157، مروي، 682.

وتوقع البيان انخفاض قطاع الروصيرص – سنار بمعدل 5 سم، وارتفاع قطاع سنار– الخرطوم والخرطوم – عطبرة بمعدل 10 سم، واستقرار قطاع عطبرة - مروي وقطاع مروي دنقلا.

فيما تنبأ البيان بانخفاض منسوب النيل غدا الجمعة في ود العيس 7 أمتار ليسجل 17.10 مترا وكان قد سجل اليوم 17.17مترا وانخفاضه في ود مدني 4 أمتار ليسجل 19.90 مترا حيث سجل اليوم 19.94مترا وانخفاضه في الخرطوم بمعدل مترين ليسجل 16.84 متراحيث سجل اليوم 16.82مترا وارتفاعه في شندي 4 أمتار ليبلغ 17.43 مترا حيث سجل اليوم 17.39 مترا وانخفاضه في عطبرة ثلاثة أمتار ليبلغ 15.55 مترا وكان قد سجل 15.58 مترا، وارتفاعه في مدينة دنقلا 5 أمتار ليسجل يوم غد الجمعة 14.57 مترا حيث سجلت اليوم 14.52 مترا .

وناشد البيان المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة.