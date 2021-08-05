الإعدام لـ 6 عناصر من الدعم السريع لإدانتهم بقتل طالب

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 5 أغسطس 2021

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قضت محكمة في الأبيض غربي السودان، الخميس، بإعدام 6 عناصر من الدعم السريع لإدانتهم بقتل طالب، وبرأت اثنين من المتهمين، وأحالت الثالث إلى محكمة الطفل .



وكانت قوات من الدعم السريع، التي يقودها نائب المجلس السيادي، الفريق محمد حمدان حم دتي، أطلقت الرصاص الحي على طلاب مدينة الأبيض خلال مظاهرات نهاية يوليو في عام 2019.

إلى ذلك، شهدت قاعة المجلس التشريعي بولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض، جلسة الحكم برئاسة أحمد حسن الرحمة قاضي الاستئناف، كما حضر النائب العام المكلف هذه الجلسة.

وكانت محكمة متهمي واقعة الأبيض، عقدت 23 جلسة للاتهام، و11 للدفاع، واستمعت لتفاصيل الحادثة التي وقعت في 29 يوليو 2019، والمتهمين فيها 9 من أفراد الدعم السريع.