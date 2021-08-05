عاجل| السودان يعلن انخفاض وارد المياه على الحدود الإثيوبية

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 5 أغسطس 2021

أعلن السودان انخفاض وارد المياه إلى محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا، صباح اليوم الخميس، بـ27 مليون متر مكعب عن وارد أمس.



ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن عبدالله محمد آدم، وزير البنى التحتية، أن الوارد من محطة الديم صباح اليوم انخفض إلى 782 مليون متر مكعب، بانخفاض قدره 27 مليون متر مكعب عن وارد الأمس الذي سجل 809 ملايين متر مكعب من المياه.

وأشار آدم إلى انخفاض تصريف خزان الروصيرص الذي بلغ اليوم 632.65 مليون متر مكعب بنحو 7 ملايين متر مكعب من المياه عن تصريف الأمس الذي سجل 639.29 مليون متر مكعب.