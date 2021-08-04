عاجل.. تنويهٌ مُهمٌ لسائقي المركبات بطريق أبو حمد – عطبرة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 4 أغسطس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بعثت إدارة المرور السريع بنهر النيل، بتنويه مهم جداً لسائقي المركبات بطريق أبو حمد – عطبرة، بولاية نهر النيل، حيث انجرف مسار الطريق بمنطقة “ندي” جراء السيول والأمطار.



وشددت إدارة المرور على ضرورة الانتباه بالطريق، مع تقليل السرعة وعدم السفر ليلاً نتيجة لانجراف مسار بالطريق.

وتم إخطار وزارة الطرق والجسور للمعالجة العاجلة. يُذكر أنّ دورية المرور السريع نهر النيل، ترابط بالطريق لتوجيه السائقين وضمان سلامتهم.