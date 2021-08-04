عاجل.. الري: ارتفاع إيراد النيل الأزرق.. والخرطوم تتجاوز منسوب الفيضان بنحو 14 سم

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 4 أغسطس 2021

ذكرت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية، أن العاصمة الخرطوم تجاوزت منسوب فيضان بنحو 14 سم، حيث بلغ نهر النيل مستوى 16.64 متر، اليوم الأربعاء، داعية المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، وبخاصة سكان الخرطوم وسنار وعطبرة.



وكشفت اللجنة، في تقريرها اليومي، عن ارتفاع إيراد نهر النيل الأزرق عند محطة الديم، بالحدود السودانية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إلى 806 ملايين متر مكعب، فيما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية، معدل 240 مليون متر مكعب.

وأضاف تقرير لجنة الفيضان، أن معدل التصرفات خلف السدود السودانية بلغ 639 مليون متر مكعب في الروصيرص، وفي سنار 616 مليون متر مكعب، وفي جبل الأولياء 85 مليون متر مكعب، وفي أعالي عطبرة وستيت 190 مليون متر مكعب، وفب خشم القربة 179 مليون متر مكعب، مروي 634 مليون متر مكعب.