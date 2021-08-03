عاجل.. واشنطن تسلم السودان 600 ألف جرعة من اللقاحات ضد كورونا

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، دعم أمريكا للسودان في مجالات الصحة، والانتخابات، والتنمية، مشيرةً إلى وصول شحنات من اللقاح المضاد لكورونا في الأيام المقبلة.



ووفق وكالة الأنباء السودانية، قالت باور إن "طائرة تحمل 600 الف جرعة من اللقاح ستصل الخرطوم في اليومين القادمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمساهمة في مكافحة الجائحة حول العالم".

وأعلنت باور في كلمة بجامعة الخرطوم عن تجربتها مع السودان ومسيرة الثورة السودانية، أن "المعونة الأمريكية ستساهم أيضا بمبلغ 56 مليون دولار دعما للمناطق الطرفية والمهمشة في السودان لتوفير الخدمات الأساسية فيها".

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن "الوكالة تعلن مساهمتها أيضاً بـ 4.3 ملايين دولار في إنشاء وتهيئة مفوضية تعمل على التجهيز والإعداد وتنفيذ الانتخابات في السودان عقب الفترة الانتقالية في البلاد".