عاجل.. الري: ارتفاع إيراد النيل الأزرق لـ 766 مليون متر مكعب

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

أكد السودان استمرار زيادة إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود مع إثيوبيا ليسجل اليوم الثلاثاء، 766 مليون متر مكعب داعيا المواطنين في كل القطاعات لأخذ كل التحوطات اللازمة.



وتوقعت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية ثبات الإيراد خلال الثلاثة أيام المقبلة بحوالي 600-650 مليون متر مكعب، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وبحسب الوزارة بلغ إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية معدل 300 مليون متر مكعب اليوم، فيما وصل معدل التصرفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة الروصيرص 623، سنار 597، جبل الأولياء 84، أعالي عطبرة وستيت 353، خشم القربة 353، مروي 694.

ووصل منسوب فيضان نهر النيل اليوم في الخرطوم إلى (16.48) مترا، ومن المتوقع أن تشهد جميع القطاعات إرتفاع بمتوسط 15-25 سم.