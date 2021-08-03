الوكالة الأمريكية للتنمية: ندعم العملية الانتقالية في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية سامانثا باور، التزام بلادها بدعم العملية الانتقالية السلمية في السودان، مشددة على أن تحديات مستقبل السودان كبيرة.



وقالت باور، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن أمريكا ستُخصص نحو 56 مليون دولار لحماية السكان والمهمشين، وتوفير المياه والنظافة وبرامج الغذاء، كما ستسهم أيضا في دعم الانتخابات السودانية بأكثر من 4 ملايين دولار، في إطار الاستعداد للانتخابات مبكرا. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سترسل طائرة تحمل نحو 600 ألف جرعة من لقاحات كوفيد-19، إلى السودان خلال الأيام المقبلة، مساهمة منها في دعم جهود السودان في التعامل مع الجائحة.

وأكدت أن واشنطن تؤمن بأهمية الشراكة بين السودان وأمريكا، وأنه لا دولة واحدة بإمكانها تلبية احتياجات الحكومة السودانية، موضحة أن المكاسب الاقتصادية للثورة لم يشعر بها الكثير من السودانيين، بسبب بروز التضخم واستقطاع الدعم.

ونوهت بإجراءات الحكومة السودانية في تخفيف آثار البرنامج الاقتصادي ورفع الدعم عن مجموعة من الخدمات، مؤكدة وقوف الولايات المتحدة مع إنشاء قوات مسلحة سودانية موحدة ومهنية تحت قيادة واحدة.