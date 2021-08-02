السودان يرحب بالتعاون مع بيلاروسيا في مجال الطرق والتنمية العمرانية

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 2 أغسطس 2021

رحب عبد الله يحي وزير التنمية العمرانية والطرق الجسور بزيارة وفد من شركة امكدور البيلاروسية للسودان برئاسة السيد، اليكس جدانوك مؤكدا استعداد وزارته للتعاون معها لتنفيذ مشروعات مشتركة في المجالات ذات الصلة بالطرفين.



جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم بمكتبه بحسب (سونا)، بحضور عبد العظيم محمد خير مساعد قنصل بيلا روسيا بالسودان وقيادات الهيئة القومية للطرق والجسور والصندوق القومي للإسكان والتعمير.

وقدم الوزير خلال تباحثه مع الوفد الزائر حول سبل التعاون المشترك تنويرا عن التطورات السياسية بالبلاد والتحول الايجابي الذي حدث بعد ثورة ديسمبر المجيدة مؤكدا ايجاد بيئة عمل مشجعة للاستثمار والمستثمرين.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين السودان وبيلاروسيا مؤكدا الاستعداد لتوفير كل ما يلزم من متطلبات وضمانات للشروع في تنفيذ مشروعات في مجال الطرق والتنمية الحضرية بالاستفادة من إمكانيات الشركة الفنية والمالية معلنا عن موافقته لقبول دعوة الشركة لزيارة بيلاروسيا.

ومن جانبهم استعرض كل من رئيس الوفد ومساعد قنصل بيلاروسيا بالسودان مجالات عمل شركة امكدور والشركات التي يمكن الاستعانة بها ببلاروسيا مشيرين الى التقدم العلمي والفني لبيلاروسيا وفرص التعاون المشترك بين الجانبين. وأبدى رئيس الشركة رغبتهم في التعاون مع الوزارة والاستثمار بالسودان وقدم الدعوة الوزير ومعاونيه لزيارة بيلاروسيا للوقوف ميدانيا على تجربتهم وزيارة مصانع وامكانات الشركة ومجالات الاختصاص فيما قدم كل من مدير هيئة الطرق والجسور ود. الهادي ابو ضفائر الامين العام للصندوق القومي للاسكان شرحا عن برامجهم وآفاق التعاون المشترك بين الطرفين.