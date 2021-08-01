عاجل.. تعرف على موعد إنطلاق أعمال حكومة إقليم دارفور

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 1 أغسطس 2021

أعلن حاكم إقليم دارفور غربي السودان مني أركو مناوي، ان العاشر من أغسطس الحالي، سيشهد انطلاق أعمال حكومة الإقليم رسمياً.



وأوضح مناوي إن اللجنة الوطنية العليا لتدشين حكومة إقليم دارفور ستحتفل بإنطلاق أعمال الحكومة الإقليمية في حاضرة الإقليم الفاشر.

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، السبت، أن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، سيشرفان حفل تدشين أعمال حكومة إقليم دارفور.

ومطلع يونيو الماضي، أدى رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، اليمين الدستورية حاكما عاماً لأقليم دارفور.

وكان رئيس الوزراءالسوداني، عبد الله حمدوك، قد اصدر مطلع مايو الماضي، قراراً بتعيين مناوي، حاكماً عاماً لإقليم دارفور.

وتحول السودان من حكم الأقاليم إلى نظام الولايات في حقبة النظام المُباد.

ويضم إقليم دارفور 5 ولايات هي شمال دارفور، وجنوب دارفور، وشرق دارفور، وغرب دارفور، ووسط دارفور.

ويأمل السودان أن تسهم العودة إلى نظام الأقاليم في كسر حدة الصراعات بالولايات، وخفض الصرف الحكومي على مستويات الحكم المحلي.

ووقعت الحكومة الانتقالية، ومكونات الجبهة الثورية على اتفاق سلام تاريخي في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا في أكتوبر 2020.

ويعد مناوي أحد أبرز قادة النضال المسلح ضد نظام المخلوع البشير في دارفور.

في المقابل، تعد حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي، أحد أهم الفصائل المسلحة بالإقليم الواقع غربيّ السودان.

ووقع مناوي في العام 2006 على اتفاق سلام مع النظام البائد (اتفاقية أبوجا).

وشغل في تلك الفترة منصب مساعد البشير، قبل أن يعود إلى التمرد جراء التهميش وعدم الإيفاء بالعهود.