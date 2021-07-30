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عاجل.. وزير الخارجية الجزائري يصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية

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الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 30 يوليه 2021

عاجل.. وزير الخارجية الجزائري يصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية

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متابعات - اخبار الخليج 365

وصل رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري ،اليوم الجمعة إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين حاملا رسالة الى السيد الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.    

وسيجري خلال زيارته لقاءات مع السيد الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، والسيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء ود. مريم الصادق وزيرة الخارجية.

وكان في استقباله في مطار الخرطوم السيدة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، والسيد وكيل الوزارة السفير محمد شريف، والسفير نادر يوسف مدير المكتب التنفيذي للوزارة، والسفير حسن عبدالسلام مدير الإدارة الافريقية، والسفير احمد عبدالرحمن سوار الدهب مدير الإدارة العربية.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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