عاجل.. وزير الخارجية الجزائري يصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 30 يوليه 2021

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وصل رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري ،اليوم الجمعة إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين حاملا رسالة الى السيد الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.



وسيجري خلال زيارته لقاءات مع السيد الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، والسيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء ود. مريم الصادق وزيرة الخارجية.

وكان في استقباله في مطار الخرطوم السيدة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، والسيد وكيل الوزارة السفير محمد شريف، والسفير نادر يوسف مدير المكتب التنفيذي للوزارة، والسفير حسن عبدالسلام مدير الإدارة الافريقية، والسفير احمد عبدالرحمن سوار الدهب مدير الإدارة العربية.