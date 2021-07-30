دقلو يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 30 يوليه 2021

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روز ماري ديكارلو، بحضور رئيس بعثة اليونيتامس السيد فولكر بيرتس.



وإمتدح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، خلال اللقاءجهود الأمم المتحدة وبعثة اليونيتامس في مساعدة السودان لتنفيذ أهداف ومهام الفترة الانتقالية، معرباً عن أمله في تواصل هذا الجهد وصولاً إلى انتقال ديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.

وقدم سيادته ، شرحاً وافياً حول سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ، بما في ذلك تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً متعاظماً لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم ، مشيراً إلى أن حكومة الفترة الانتقالية تمتلك رؤية شاملة لتأمين عودة النازحين وتوفير الخدمات الأساسية لهم،، داعياً الأمم المتحدة لمساعدة السودان في تنفيذ برامج عودة النازحين.

من جانبها قالت السيدة روز ماري ديكارلو، ، إن زيارتها للسودان تهدف للوقوف عن قرب على سير عملية الانتقال في السودان، إلى جانب تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وأشارت إلى التقدم المحرز في عملية الانتقال الديمقراطي، وخطوات تنفيذ إتفاقية جوبا للسلام ، مؤكدة أن السودان يمثل أولوية للأمم المتحدة والأمين العام.

وأعلنت أن المنظمة الدولية ستعمل إلى جانب أطراف المرحلة الانتقالية لإنجاح عملية الإنتقال ، وأبدت استعداد الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق السلام واستكماله مع الذين لم يوقعوا عليه . ورحبت السيدة روز ماري، بقرارات حكومة الفترة الانتقالية بتشكيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار في دارفور.