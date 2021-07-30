والية نهر النيل تتعهد بتنفيذ مشروعات لمتأثري سد مروي

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 30 يوليه 2021

شددت والية ولاية نهر النيل ، آمنة المكي ، على متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين من قيام سد مروي بمحلية البحيرة، شمالي السودان.



وأشارت ، إلى أن القضية ضمنت في اتفاق سلام جوبا ـ مسار الشمال.

وقالت المكي ، إن قضية المتأثرين أهملت من الحكومات السابقة عن قصد ، لتهجير المتضررين إبان العهد البائد.

وأضافت خلال مخاطبتها يوم الخميس ، الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المتأثرين برئاسة محلية البحيرة بالطوينة ، أن حكومة الثورة لن تسير على نهج الفاسدين والمجرمين.

وأوضحت الوالية ، بحسب وكالة سونا ، أن حكومتها أولت محلية البحيرة اهتماما أكبر وبنظرة استثنائية ، باعتبارها تفتقر لأدنى الخدمات الضرورية.

وأعلنت عن توفير حكومتها لكل المدخلات الزراعية للعروة الشتوية لمشروعات الخيار المحلي من تقاوي وجازولين واسمدة.

وبينت أن الولاية ، أنفقت ما يقارب ٧٠٠ مليون لعمليات التطهير وإكمال البنيات التحتية للمشروعات.

وأعلنت أنها وجهت بعمل دراسة لكهربة هذه المشروعات سواء بالطاقة الشمسية ، أو ربطها بالشبكه القومية.

وفيما يتعلق بالتعليم ، قالت إن حكومتها أعلنت مجانية التعليم بالكامل في كل أنحاء الولاية.

ودعت الوالية ، شباب المحلية للتعاون لتنفيذ المشروعات التي صادقت على تنفيذها حكومة الولاية.

إلى ذلك، تعهدت المكي، بإكمال الهيكل الوظيفي لإدارات محلية البحيرة حتى تضطلع بدورها في خدمة المواطن.

ووجهت وزارة الصحة بعمل دراسة لإنشاء مستشفى تعليمي بمحلية البحيرة، مشيرةً إلى ان الحكومة تعمل على تقديم الخدمات وفق الأسس العلمية.