عاجل.. البرهان يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 29 يوليه 2021

التقي رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسة وبناء السلام السيدة روز ماري ديكارلو، بحضور رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس.



وأكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في تصريح صحفي عقب اللقاء، إلتزام الأمم المتحدة بدعم السودان خلال الفترة الإنتقالية، مضيفة ان السودان يمثل اولوية من أولويات الأمم المتحدة.

وقالت أن وجود الأمم فى السودان يجئ من أجل مساعدتة لإنجاح فترة الإنتقال وأن مصيره مرتبط بنجاحه في عبور الفترة الإنتقالية.

وأشادت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بإستقبال الحكومة الانتقالية لبعثة اليونيتامس وتعاونها معها، والتي قالت إنها ستعمل في مجالات عديدة بما فيها المساعده فى تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأشارت روز إلى ان اللقاء تطرق لأهمية شمول المشاركة خلال المرحلة المقبلة من الفترة الإنتقالية، لاسيما مشاركة النساء فى الحياة العامة والسياسية.

ووصفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام لقائها برئيس مجلس السيادة بالمثمر والبناء.