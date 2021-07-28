عاجل.. مجلس السيادة يؤكد الالتزام بمواجهة انتشار كورونا بولاية البحر الأحمر

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 28 يوليه 2021

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، بما يمكنها من مواجهة انتشار فيروس "كورونا".



وتعهد إدريس، لدى لقائه اليوم الأربعاء وفد مبادرة "السودان الكبير" التي تضم كل منظمات العمل الطوعي بالبلاد، بمخاطبة الجهات ذات الصلة لتوفير الدعم اللوجستي لمكافحة الفيروس بالولاية.

وقال إبراهيم فزع نائب رئيس المبادرة، في تصريح صحفي: إن اللقاء كان مثمرًا وبناء، وتم خلاله بحث سبل توفير الاحتياجات اللازمة لولاية البحر الأحمر لمكافحة فيروس كورونا عبر إرسال قافلة للولاية بعد عشرة أيام.

وأشار إلى أن القافلة تأتي في إطار تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة الاجتماعية بين كافة مكونات المجتمع، وإشاعة روح التعاضد والتعاون التي يتميز بها الشعب السوداني.