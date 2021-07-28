عاجل.. السودان تشترط تغيير منهجية التفاوض بشأن سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 28 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن بلاده غير مستعدة للدخول في مفاوضات سد النهضة بنفس المنهجية السابقة كونها إهدارا للوقت.



وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه "إذا لم يكن هناك اتفاق سيكون سد النهضة مهددا لنصف تعداد سكاننا".

وأكد على أن "الحل الوحيد لسد النهضة هو التفاوض الجاد لحفظ مصالح الدول الثلاث".

وأشار إلى أن "سد النهضة له فوائد على بلادنا شريطة وجود اتفاق وتبادل المعلومات حتى يمكن إدارة سد الروصيرص".

ومفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) متوقفة منذ أبريل/نيسان الماضي، وسط مساع لحلحلة الأزمة بعد انتهاء أديس أبابا من الملء الثاني الذي كان عائقا أمام تقدم المباحثات.