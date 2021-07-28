عاجل.. تزايد اللاجئين من إقليم تيجراي إلى السودان هرباً من المعارك

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 28 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

يستمر توافد لاجئين إثيوبيين الى السودان بسبب المعارك في إقليم تيغراي، وفق ما ذكرت السلطات السودانية التي توقعت وصول خمسة آلاف لاجىء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.



وقال مسؤول حكومي سوداني لوكالة فرانس برس عبر الهاتف الأربعاء، أثناء وجوده في مركز استقبال اللاجئين ببلدة حمداييت في ولاية كسلا في شرق البلاد، "نتوقع وصول حوالى خمسة آلاف طالب لجوء خلال الـ48 ساعة القادمة في ظل اشتداد حدة المعارك" في تيغراي.

وأضاف المسؤول السوداني أن هطول الأمطار الغزير في إثيوبيا وفيضان نهر ستيت الذي يفصل بين البلدين قد يحد من حركة عبور الإثيوبيين الحدود، مشيرا الى غرق ثلاثة لاجئين الثلاثاء في النهر أثناء محاولتهم العبور.

ويشهد إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا نزاعا عسكريا بين الحكومة المركزية و"جبهة تحرير شعب تيغراي" منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد شنّ هجوم على الإقليم بعد أن اتهم الجبهة بمهاجمة معسكرات للجيش الفدرالي.