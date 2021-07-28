عاجل.. الري : سد النهضة يهدد نصف السكان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 28 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان، ما لم يتم التوصل لاتفاق ملزم بشأن السد .



وقال عباس في مؤتمر صحفي، إنه يجب وضع اتفاق بشأن تبادل المعلومات مع إثيوبيا حول سد النهضة ليتم تشغيل سد الروصيرص بشكل آمن.

وأضاف عباس أن سد النهضة له فوائد كثيرة، بشرط تبادل المعلومات مع إثيوبيا، مشيرا إلى تخزين حوالي مليار متر مكعب من المياه في سد الروصيرص.

ولفت وزير الري السوداني إلى أن تغيير منهجية التفاوض التي يقودها الاتحاد الإفريقي يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، مضيفًا: "خاطبنا مجلس الأمن ودعونا لتغيير آلية التفاوض".

واعتبر عباس أن " السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات بنفس المنهجية السابقة، لأنها تعني فقط شراء الوقت".

وأكد الوزير السوداني أن "الحل الوحيد لأزمة سد النهضة هو التفاوض الجاد لحفظ مصالح الدول الثلاث".