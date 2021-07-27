عاجل.. حمدوك يتسلم مذكرة اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 27 يوليه 2021

تسلم رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك مذكرة من اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير تضمنت مقترحات لإصلاح الحرية والتغيير وجمع الصف، جاء ذلك لدى لقائه مساء اليوم برئاسة مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الفنية التي ضمت (١٢) عضواً.



ورحب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بأعضاء اللجنة الفنية وشكرهم على المذكرة والروح الطيبة والجيدة لتناول قضية الوحدة.

واكد أعضاء اللجنة الفنية خلال اللقاء دعمهم لرئيس مجلس الوزراء ولمبادرته الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام، مشيرين إلى أنهم ليسو ضد المجلس المركزي للحرية والتغيير ولكنهم يدعون لإصلاح الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها من خلال المؤتمر التأسيسي بمشاركة الجميع، وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي وجمع الصف لدعم الحكومة الانتقالية.

ودار خلال اللقاء نقاشاً حول كيفية الوصول للمؤتمر التأسيسي وتم الاتفاق على إجراء حوار موسع يشمل كل مكونات الحرية والتغيير في هذا الخصوص.