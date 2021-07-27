عاجل.. تفش مقلق لالتهاب الكبد الوبائي بين لاجئين إثيوبيين بالسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 27 يوليه 2021

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" العالمية تفشي التهاب الكبد الفيروسي (هـ) في عدد من مخيمات اللاجئين بولايتي القضارف وكسلا في شرق السودان، فيما حذر مختصون من خطورة انتشار المرض في المدن والمناطق السودانية القريبة من المخيمات.



ويقدر عدد اللاجئين الإثيوبيين في شرق السودان والفارين من الصراع الذي اندلع في إقليم تيغراي في مايو الماضي، بنحو 82 ألف لاجئ معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن إصابة المئات من اللاجئين يزيد من خطر تعريض المجتمعات السودانية المضيفة للإصابة.

ووفقا لبيان صادر عن المنظمة، فإن الفرق الطبية التابعة لها استقبلت خلال الأسابيع القليلة الماضية 278 مريضا، من بينهم 3 نساء حوامل.

وأضاف البيان أن العديد من المصابين "يحملون متلازمة اليرقان الحادة"، وعلامات مؤكدة تشير إلى وجود الفيروس، مثل القيء وآلام رأس المعدة.

وكشف أنه يتم تسجيل 15 حالة يومية مصابة بالتهاب الكبد الفيروسي (هـ) في مخيم واحد.

وقالت المنظمة الدولية إن بعض المرضى الذين عالجتهم وصلوا إلى أماكن العلاج والعناية "وهم في حالة غيبوبة”.

وحذر منسق الطوارئ في المنظمة، فرانسوا زامباريني، من أن "الاستجابة الإنسانية دون حجم الاحتياجات المطلوبة بكثير. لم يتم الإصغاء إلى التحذيرات المبكرة المتعلقة بقلة النظافة والمأوى، وكذلك فإن بناء المراحيض وصنابير المياه بطيء للغاية".