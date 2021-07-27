عاجل.. موجة جديدة من اللاجئين الاثيوبين تعبر إلى السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 27 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عبر ثلاثة الاف لاجئ اثيوبي الحدود السودانية الي قرية تايا –محلية باسندة بوبلية القضارف مساء الاثنين ومازال التدفق مستمرا. وقالت تقارير أن هذا الرقم يمثل اكبر عدد من الاجئين الذين يعبرون الى السودان في يوم واحد منذ الموجة الاولى التي شهدها السودان في نوفمبر الماضي عند اندلاع القتال بين قوات التقراي والجيش الفيدرالي الاثيوبي.



وأضافت أن هذه الموجة الجديدة ربما تشير الى تفاقم الاوضاع الامنية والسياسية والانسانية غربي اثيوبيا جراء تصاعد النزاعات المسلحة فيها

وقالت أن السلطات السودانية قامت باستقبال وايواء اللاجئين الذين ينتمون لقبائل الكومنت من اقليم الامهرا الاثيوبي حيث وفرت لهم الماوي المؤقت