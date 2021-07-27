عاجل.. استمرار ارتفاع مناسيب النيل الأزرق

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 27 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ارتفع إيراد النيل الأزرق اليوم الثلاثاء ، إلى 452 مليون متر مكعب عند محطة الديم على الحدود السودانية ـ الإثيوبية.



وسجل إيراد النيل الأزرق ، يوم الاثنين ، 400 مليون متر مكعب ، فيما تجاوز إيراد نهر عطبرة 200 مليون متر مكعب، بحسب بيان الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية.

وأشار البيان ، إلى أن الإيراد كان أقل بكثير من المتوسط حتى يوم السبت الماضي ، وذلك نتيجة التخزين بسد النهضة.

ولفت البيان ، إلى تزامن الارتفاع في النيل الأزرق ورافديه الرهد والدندر ، مع سيول شرقي البلاد نتيجة الأمطار المحلية، والتي أدت أيضا لارتفاع المناسيب بالنيل الأزرق.

وتوقع البيان ، أن تشهد جميع القطاعات ارتفاعا بمتوسط 35 سم، حيث يتوقع أن يرتفع قطاع مدني من 17.50 إلى 17.86. سم ، وأن يرتفع قطاع الكاملين من 16.35 إلى 16.95 سم.

كما توقع البيان ، أن يزيد قطاع الخرطوم من 14.36 إلى 14.63 سم، وأن يرتفع قطاع شندي من 13.69 إلى 14.03 سم ، فيما يتوقع زيادة قطاع عطبرة من 14.00 إلى 14.40 سم، وقطاع دنقلا من 11.72 إلى 12.06 سم.

وكانت وزارة الري والموارد المائية ، توقعت في وقت سابق ، استمرار معدلات الزيادة للثلاثاء ، بمعدل نصف متر بقطاع النيل الأزرق من سنار إلى الخرطوم، والنيل الرئيسي شمال الخرطوم.

وكشفت الوزارة عن قرب الفراغ من تعبئة خزان جبل أولياء بصورة كاملة، بوقتٍ تستمر خزانات (مروي، سنار، سدي أعالي عطبرة وستيت) في تمرير الوارد من النيل الأزرق ونهر عطبرة.

وتأتي الزيادات في أعقاب إعلان إثيوبيا، اكتمال عملية تعبئة ثانية لسد النهضة، تمهيداً إلى توليد الكهرباء.

وتحتاج عملية توليد الطاقة الكهرومائية لفتح بوابات السد، المقرر أن يخزن عقب اكتماله قرابة 74 مليون متر مكعب من المياه.