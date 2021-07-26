عاجل.. المعادن تكشف عن توفر مخزون من الذهب بجبل عامر

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 26 يوليه 2021

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أعلنت وزارة المعادن عن إستراتيجية جديدة لتنويع انتاج إلمعادن وخلق قيمة مضافة لها.



وطالب وزير المعادن محمد بشير عبدالله العاملين بنبذ الخلافات،ولفت في معايدته العاملين بالوزارة للاتجاه لتنويع المعادن وتنظيم الموارد والإنتاج. وهنأ الوزير قيادات الوزارة والفريق العامل بجبل عامر، معتبراً أن الجبل محطة مهمة للعمل بالوزارة سيما لاحتوائه على مخزون كبير من المعادن.

وقال وكيل الوزارة د.عبدالله كودي إن الفترة القادمة تشهد تعديل سياسات التعدين من أجل تنويع المعادن وعدم الاعتماد على معدن الذهب وحده، فضلا عن تدريب وتأهيل العاملين بالوزارة والهيئة.

وطالب كودي خلال مخاطبته احتفال الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بزيادة الجهد، موضحا أن تجربة الهيئة في إنتاج الذهب من مصنع معالجة مخلفات التعدين بجبل عامر أثبتت أنه يمكن إنتاج كميات مقدرة من الذهب ان توفرت الإرادة، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت توفر مخزونات من الذهب بالجبل الأمر الذي يشجع على المضي قدماً في هذا المشروع.

وقال مدير الأبحاث الجيولوجية د.محمد سعيد انه حان الوقت للعمل وزيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيدا بفريق عمل جبل عامر الذين قاموا بتشغيل المصنع وإنتاج الذهب منه، لافتاً للخبرة التي اكتسبتها الهيئة في هذا الجانب.