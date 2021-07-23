عاجل.. شركة كندية تخطط لإنتاج أكثر من 5 آلاف كيلو ذهب سنوياً بالسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 23 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وصف السيد ريتشارد كلارك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة اوكرا لانتاج الذهب Orca Gold إمكانات الذهب في السودان انها"مذهلة للغاية" وان السودان اصبح اليوم ثاني اوثالث دولة منتجة للذهب في القارة الافريقية وان شركته عازمة على العمل بجديه في انتاج اكثر228000 اوقية ذهب سنوياً في المنطقة التي تقع في الشمال الشرقي الاقصي من السودان.



وقال كلارك في مقابلة تلفزيونية مع مؤسسة بلمبيرج الاعلامية إن الإمكانات الجيولوجية في السودان ضخمة اضافة الى التحسن الكبير الذي طرأ على المشهد السياسي والاقتصادي في السودان حيث ابعدت الحكومة الانتقالية المتطرفين وبالتالي اخذت طريقها للاندماج في المجتمع الدولي وفوق ذلك ازيل اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب واقتصاديا تم اعفاء الجزء الاكبر من ديون السودان على المؤسسات المالية الدولية.

ويقول ان السودان سيشهد شطب ديون تبلغ 60 بليون دولار امريكي ويسكون ضمن مبادرة الدول الاكثر فقر والمثقلة بالديون (هيبك) مما يعني انه سيصبح مستحقاً للعون التنموي والمساعدات.

وقال كلارك في المقابلة ان شركته تخطط لانتاج 228000 اوقية من الذهب الخالص(اي 5700 كيلو غرام) في العام .واشارت دراسة جدوى المشروع في السودان في خطوطها العريضة الى انتاج 228 ألف/ أوقية / سنة بتكلفة 751 دولارًا أمريكيًا / للاوقية.

وقال ان السودان ينتج حاليا ما يزيد على 100 طن من الذهب كلها تاتي من التعدين التقليدي وستكون شركة اكرا التي ستستثمر 350 مليون دولار في عمليات التعدين اول واكبر شركة متخصصة تدخل هذا المجال في السودان.

واشار كلارك الى ان منطقة التعدين تقع ضمن حزام الذهب النوبي الممتد الى مصر في الشمال والسعودية في الشرق وارتريا الى الجنوب " ونحن اتجهنا الى السودان لانه في قلب هذا الحزام بما لديه من امكانات ضخمة."

واضاف كلارك ان شركته سعت للدخول الى السودان منذ زمن بعيد لقناعتها ان تغييرا سيحدث في البلاد مهما طال الزمن "ولكننا لم نكن نتوقع قيام الثورم السودانية 2018-2019."

وقال السيد كلارك ان من العوامل المشجعة هو ان الحكومة السودانية قد التزمت بما وعدت به وهواخلاء المربع من كل اشكال التعدين العشوائي التي هجمت عليه وان الحكومة السودانية تمكنت خلال الاشهر الثلاثة الماضية من اخلاء الالاف من المعدنيين العشوائيين من المنطقة دون اي حوادث اوصدامات.

وتعد شركة اوكرا Orca Gold Inc. وهي شركة كندية عامة من اكبر شركات تعدين الذهب في العالم وتعمل على تطوير مشروع المربع 14 للذهب في شمال السودان الذي يبعدج حوالي 200 كلم شمالي دنقلا في اقصى شمال شرقي السودان.