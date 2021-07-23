عاجل.. السودان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيضان متوقع في سد مروي

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 23 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة غرفة الطوارئ والفيضانات، بولاية مروي شمالي السودان، حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من المياه لبحيرة سد مروي.



ونقلًا عن موقع روسيا اليوم، أهابت الغرفة، في بيان لها بأعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية بالمحلية وشباب لجان المقاومة والمواطنين كافة ، بأخذ الحيطة ووضع الاحتياطات اللازمة والتحسب لتصريف المياه.

وناشدت المواطنين على امتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالاحتياطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أية جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على امتداد النيل حفاظا على القرى والمزارع والممتلكات.

وأكدت الغرفة ثقتها التامة في قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسؤولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد حتى يمر هذا الموسم علي خير وسلام.