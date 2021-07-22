عاجل.. والي شمال دارفور يشيد بجهود القوات المسلحة في صد الاعتداء عن الفشقة

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 22 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أشاد والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، بجهود القوات المسلحة السودانية والأدوار الوطنية التي تقوم بها في صد الغزاة في منطقة الفشقة والدفاع عن حياض الوطن ومكتسباته ضد الأعداء الذين لايريدون للسودان إستقرار وتقدما ولا نماءً، وهنأ القوات المسلحة بالعيد.



ووفقاً لتقرير نشرته وكالة الانباء السودانية "سونا" اليوم الخميس، فقد أشاد والي شمال دارفور لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السادسة مشاة بالفاشر في إطار تقديم التهاني والتبريكات للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، بمستوى التناغم والإنسجام بين حكومة الولاية وكافة أجهزتها السياسية والتنفيذية والعسكرية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، داعياً الى مواصلة العمل بذات الروح للحفاظ على الأمن والإستقرار والسلام بجانب العمل سوياً لدفع مسيرة التنمية والعمران.

من جهته هنأ قائد الفرقة السادسة مشاة اللواء ركن ظافر عمر عبد القادر القوات المسلحة السودانية وكل الأجهزة الأمنية والمواطنين بحلول عيد الأضحى، وأعرب عن أمله أن يكون العام القادم عام تنمية واستقرار.

وفي ذات السياق، أشاد الوالي لدى تفقده قوات الدعم السريع والشرطة والأمن والمخابرات العامة عند تقديم التهاني بعيد الأضحى، بالجهود المبذولة من قوات الدعم السريع والشرطة والأمن والمخابرات العامة في حفظ الأمن والإستقرار بالولاية.

وقال نمر إن جهود قوات الدعم السريع تجاه إنسان السودان في استتباب الأمن لا ينكرها إلا مكابر، مشيرا إلى أنها ظلت تعمل من أجل خدمة المواطن وحماية ممتلكاته بجانب عملها على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

كما ثمن نمر التنسيق المحكم بين قوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية بالولاية في القيام بواجباتهم تجاه المواطنين، مشيداً بدور القيادة العليا فيما أكدت قيادات تلك الأجهزة جاهزيتها للقيام باواجبها تجاه الوطن والمواطن.

وكانت قد أعلنت الحكومة السودانية، عن استمرار تواجدها داخل اقليم الفشقة، إلى جانب اتخاذها خطوات عسكرية جديدة بشأن الحدود مع إثيوبيا.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش السوداني، تأكيده استمرار وجود قوات جيش بلاده في مدينة الفشقة الحدودية، بهدف الحفاظ على الحدود وحماية الشعب.

وذكرت الوكالة وصول قيادات رفيعة من الجيش السوداني إلى منطقة الفشقة شرقي البلاد، على الحدود مع إثيوبيا، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، بهدف أداء صلاة العيد، فيما خاطب الحسين ضباط الصف والجنود والمواطنين السودانيين بالمنطقة، شاهدا على برامج توزيع الأضاحي، والذي نفذته حكومة بلاده بولاية القضارف.

ورافق الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد وقائد متحرك القضارف، بجانب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني، واللواء أحمدان محمد خير، قائد المنطقة العسكرية الشرقية، واللواء حيدر الطريفي، قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف.

وفي السياق نفسه، أشارت الوكالة السودانية إلى أن الجيش السوداني قد استعاد، في شهر نوفمبر الماضي، أغلب أراضي الفشقة الزراعية الخصيبة، وهي المنطقة التي بقيت تحت سيطرة مزارعين وميليشيات إثيوبية لمدة 25 سنة.

وقال الفريق منور عثمان نقد، نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني، في وقت سابق، إن بلاده لن تسمح للإثيوبيين بزراعة شبر واحد من أرضها، وهو تصريح سوداني يتعلق بآخر تطورات أحداث منطقة الفشقة السودانية الحدودية مع إثيوبيا.