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عاجل.. مياة فيضان نهر الرهد تغمر عدد من منازل القضارف

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الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 19 يوليه 2021

عاجل.. مياة فيضان نهر الرهد تغمر عدد من منازل القضارف

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متابعات - اخبار الخليج 365

تعرضت منطقة «المفازة» بولاية القضارف شرق السودان على الحدود السودانية الاثيوبية لفيضان نهر الرهد «شرق السودان»، وغمرت مياة الفيضان عدد كبير من منازل المواطنين السودانيين حيث تسببت في أضرارا مادية طفيفة .

وقامت لجنة طوارئ الخريف بالمنطقة بتفقد المناطق التي غمرتها مياه الفيضان واطمأنت على الموقف واستنفرت كافة قطاعات المجتمع المدني والشباب ولجان الخدمات والدفاع المدني بجانب توفير معينات الطوارئ لمواجهة الموقف.

ودعا عبدالله محمد هارون المدير التنفيذي بالإنابة ورئيس لجنة الطوارئ المواطنين السودانيين اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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