عاجل.. السودان يرفض إتمام إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 19 يوليه 2021

أعلن السودان رفضه تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة بقرار أحادي، بعد إعلان أديس أبابا الانتهاء رسميا من الملء الثاني.



ورفضت وزارة الخارجية السودانية لقرارات إثيوبيا الأحادية، قائلة: "نرفض خطوة إثيوبيا الأحادية بملء خزان سد النهضة بمرحلته الثانية دون اتفاق قانوني وملزم".

وكان وزير الري الإثيوبي أعلن، اليوم الاثنين، انتهاء بلاده رسميا من ملء خزان سد النهضة للعام الثاني، ووجود كمية من المياه تكفي لتشغيل توربينين.

وفي 5 يوليو الماضي، أخطرت إثيوبيا مصر والسودان في خطابين رسميين، بدء تنفيذها الملء الثاني رسميا، وهي الخطوة التي رفضتها القاهرة والخرطوم بشكل قاطع، باعتباره قرار أحادي الجانب يخالف القوانين والأعراف الدولية، ويخالف اتفاقية المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في 2015.