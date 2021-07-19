عاجل.. البرهان يبعث ببرقيات تهنئة لملوك وأمراء عدد من الدول العربية

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 19 يوليه 2021

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بعث رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ببرقيات تهنئة لأصحاب الجلالة الملوك والأمراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنياََ لهم موفور الصحة والعافية.



والملوك والأمراء هم : صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية،صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية

وصاحب الجلالة هيثم بن طارق آل سعيد سلطان سلطنة عمان ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية

وصاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.