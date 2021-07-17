محلية ام درمان تواصل تقوية التروس النيلية

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تفقد الأستاذ فيصل حسن حسين طمبل، المدير التنفيذي لمحلية امدرمان، سير العمل في تقوية السدود والتروس النيلية على شريط النيل بمنطقة صالحة بامدرمان بجانب الوقوف على الاشكاليات التي تواجه الأعمال الهندسية ومعالجتها.
واطمئن المدير التنفيذي للمحلية وفق ( سونا) على سير العمل والآليات ودعا الى الاسراع في انفاذ أعمال الخريف وتقوية السد وفقاً للجدول الموضوع موجهاً المهندسيين بالإشراف والمتابعة ومنع التعدي على المصارف وإزالة التراكمات ومواصلة الأعمال في تقوية التروس النيلية والمصارف الرئيسة والوسيطة والفرعية حماية للمنطقة خاصة مناطق الهشاشة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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