دورة تدريبية في الأنظمة الحديثة للقبول والتسجيل بجامعة السودان العالمية

أقامت الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث اليوم بمباني جامعة السودان العالمية بالأزهري، دورة تدريبية متقدمة في الأنظمة الحديثة للقبول والتسجيل ضمن سلسلة برامجها التدريبية الخاصة بتطوير قدرات منسوبي إدارات القبول والتسجيل بالجامعات الحكومية والخاصة، شارك في الدورة أكثر من ستين متدرباً من أمانات الشؤون العلمية بعدد من الجامعات بمنطقة الخرطوم منها الجامعة الوطنية، الرازي، جامعة العلوم الطبية، النيلين، الجامعة التكنلوجية وجامعة ابن سينا.

وشارك في تقديم الدورة أساتذة مختصون في القبول والتسجيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هم أبوعبيدة بشير حمد، تهاني الفاتح، مجاهد موسى وأحلام علي شريف.

تم تنظيم هذه الدورات التدريبية بإشراف مباشر ودقيق من قبل الأستاذ محمد عبدالرحيم عن الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات الذي أكد بحسب سونا، أهمية الدورة، شاكراً إدارة جامعة السودان العالمية على استضافتها.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة سبقتها ورش تدريبية خاصة بالجامعات بمنطقتي بحري وأم درمان، كما ستتواصل هذه البرامج التدريبية المتقدمة لتغطي كل جامعات السودان.

شمل محتوى البرنامج التدريبي إجراءات وخطوات القبول والتسجيل كافة بالتركيز على استخدام التقنية الحديثة في إدخال المعلومات والبيانات الخاصة بقبول الطلاب حتى تواكب مؤسسات التعليم العالي بالبلاد الاتجاهات الحديثة والمتقدمة في الإجراءات المتعلقة بالقبول والتسجيل كافة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







