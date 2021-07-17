ضبط (٣٠) قطعة سلاح كلاشنكوف مهربة بالمجلد

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تمكنت قوات الدعم السريع بالمجلد بولاية غرب كردفان من ضبط عدد (30) قطعة سلاح كلاشنكوف مهربة على ظهر عدد (2) موتر بمحلية المجلد.
واوضح المقدم التاج التجاني قائد المجموعة العاشرة ان الضبطية تمت اثر معلومات توفرت للقوات عن نشاط اجرامي لشبكة تهرب السلاح عبر المواتر أثر ذلك تم تحريك قوة بقيادته لتعقب المتهمين وضبط الاسلحة وتم نصب كمين ناجح بمنطقة الدبب التي تعتبر هي نقطة التسليم والبيع وأسفرت العملية عن ضبط عدد(30) بندقية كلاشنكوف محملة علي ظهر (2) من المواتر فيما لاذ المتهمين بالفرار وتمت السيطرة علي الموقف .
وأكد التاج جاهزية قوات الدعم السريع قطاع كردفان عبر الإنتشار الواسع في الشريط الحدودي لحماية الوطن ومكتسباته ، محذراً المتلاعبين بأمن واستقرار البلاد، وقال بحسب صحيفة الانتباهة، لن نسمح لتجار الأزمات أن تنشط حركتهم داخل كردفان وسنعمل علي قطع كل الطرق التي يتخذونها معبراً لهم .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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