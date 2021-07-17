مبادرة صحة وعافية تدعم عدد من المستشفيات بالأضاحي

أعلنت مبادرة صحة وعافية بالتنسيق مع مؤسسة البصر الخيرية عن تقديم دعم لعدد من مستشفيات العاصمة الخرطوم بتوزيع “أضاحي” على الكوادر الصحية والطبية العاملة أثناء عطلة العيد بالمؤسسات الصحية، فضلاً عن المرضى ومرافقيهم ممن أضطرتهم الظروف لحضور العيد في المستشفيات، وقدمت المبادرة الدعم لعدد من المستشفيات على رأسها مستشفى أم درمان التعليمي ومستشفى المناطق الحارة ومركز عزل الخرطوم لمرضى كورونا وعدد آخر من المستشفيات.

وقال دكتور العاص أحمد كامل مدير عام مؤسسة البصر الخيرية إن المبادرة تمثل إضاءة لطريق الفرح لكل الكوادر الصحية والمرضى ومرافقيهم، مشيراً بحسب سونا، إلى أن المشروع سيتم بتكاتف الجميع انطلاقا من قيم الشعب السوداني.

وناشد أعضاء المبادرة جميع الخيرين بتقديم الدعم والمشاركة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







