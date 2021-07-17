(%90) من المترددين على المرافق الصحية بالجزيرة عبر التأمين الصحي

قطع دكتور أبو بكر يوسف خضر، المدير التنفيذي للتأمين الصحي بولاية الجزيرة، بأن التأمين الصحي يعد من أكبر مشتري الخدمة الطبية من وزارة الصحة.

وأشــار خضر في تصريح، إن الأسعار التفضيلية للخدمات الطبية التي تمنحها وزارة الصحة للصندوق تعزز إستمرارية خدمات الحماية الإجتماعية.

ولفت إلى أن 90%من المترددين على المستشفيات والمراكز الصحية من المؤمن عليهم مضيفاً إن الأسعار ليست خصما على وزارة الصحة وإنما يستفيد منها النظام الصحي في شكل دعم مباشر وغير مباشر لمؤسساته.

وكشف مدير التأمين الصحي بحسب سونا، أن تحديد أسعار تكاليف الخدمات الطبية يتم عبر لجنة مشتركة ترتكز في أعمالها على دراسات علمية لكل المستويات مضيفا أن اللجنة راعت تحقيق أرباح معقولة لضمان الإستقرار في الموازنات لمقابلة التضخم في الأسعار.

وتمنى الخضر أن تنال الأسعار رضى متلقي الخدمة، مجدداً إلتزام الصندوق بتوسيع المظلة التأمنية لتشمل كل شرائح المجتمع تعزيزاً لجهود الدولة في تخفيف أعباء المعيشة.

فيما وصفت الدكتورة سارة عبد الرحمن أحمد، مدير الخدمات الطبية بالصندوق القومي للتأمين الصحي بالجزيرة ، أن الأسعار التي تم التوافق عليها مع وزارة الصحة للخدمات الطبية جاءت ملبية لتطلعات مقدمي الخدمة ومراعية لطبيعة العمل بالمرافق الصحية وستسهم في إستقرار الخدمة.

وأشارت إلى أن الصندوق يقدم خدماته لأكثر من 3.5 مليون مشترك بالولاية موعودون بتلقي خدمات طبية بالأسعار المحددة.

وكشفت عن شراكات قادمة مع وزارة الصحة وعدد من المرافق الصحية للتوسع في تقديم الخدمات الجاذبة .

وكانت وزارة الصحة بولاية الجزيرة قد وقعت مؤخراً إتفاقا مع التأمين الصحي بالولاية على قائمة الأسعار الطبية المعدلة لشهر يوليو 2021م.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







