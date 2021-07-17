خطة أمنية طموحة خلال عيد الأضحي بالشمالية

قال مدير شرطة الولاية الشمالية مقرر لجنة أمن الولاية اللواء شرطة حقوقي منصور الحاج محمد الشيخ إن اللجنة أجازت خطة أمنية طموحة خلال عيد الأضحي المبارك بالولاية، وتستهدف الخطة تأمين المنشأت والمؤسسات والمرافق الاستراتيجية وأماكن أداء صلاة العيد .

وأكد في تصريح، حرص اللجنة الأمنية على حفظ الأمن والاستقرار والطمأنينة والنسيج الاجتماعي المترابط والتعايش السلمي الذي عرفت به الولاية الشمالية، وتمكين المواطنين من قضاء أيام عيد الأضحي المبارك في أجواء تسودها قيم وروح المحبة والتسامح والتعايش فيما بينهم ومنع وقوع الجرائم.

وأضاف مدير شرطة الولاية الشمالية أن الخطة الأمنية التي وضعتها لجنة أمن الولاية مؤخرا لتأمين إمتحانات الشهادة السودانية حققت أهدافها المرجوة وأسهمت بشكل كبير في إستقرار العملية التعليمية وإخراج الإمتحانات بالصورة المطلوبة، مبيناً بحسب سونا، أن الخطة وجدت الرضا والقبول والإشادة من قبل وزارة التربية والتوجية والعاملين في قطاع التعليم ومجتمع الولاية.

وهنأ منسوبي قوات الشرطة المنتشرين في محليات ووحدات ومناطق الولاية المختلفة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







