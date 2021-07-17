تأجيل دفن رفاة شهداء مجزرة العيلفون

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أعلنت لجنة أحداث معسكر العيلفون عن تأجيل الإجراءات الخاصة بدفن رفاة شهداء مجزرة العيلفون التي كان من المقرر لها اليوم السبت الى موعد يحدد لاحقاً.
وأوضحت اللجنة بحسب سونا، ان التأجيل يأتي بسبب الظروف المناخية عقب تسبب الأمطار التي هطلت أمس الجمعة في دفن الحفريات الخاصة بمواراة رفاة الشهداء وتسبب الأمطار بإعاقة الحركة الى داخل المقبرة من كل الاتجاهات .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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