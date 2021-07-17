أسامة تاج السر يقدم مجموعته الشعرية الجديدة

شهدت الخرطوم حفل توقيع ديوان “الرحيق على شفة السنبلة” للشاعر أسامة تاج السر. واقيمت الاحتفاية بحسب صحيفة السوداني، بصالة “كافيه أرتيق” بالخرطوم بحري،الصادر عن دار الأجنحة للطباعة والنشر والتوزيع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







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