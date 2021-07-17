ندوة حول تحديات وآفاق كتابة التاريخ السوداني

نظمت دار الوثائق القومية، أمس، ندوة حول كتابة التاريخ السوداني، “التحديات والآفاق”. تحدث فيها بحسب صحيفة السوداني، كل من بروفيسور محمد إبراهيم أبو شوك، والدكتورة فدوى عبد الرحمن علي طه، والدكتور أحمد حسن إبراهيم الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







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