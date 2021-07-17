أم تلقي رضيعها من أعلى البناية هربا من الحريق

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ألقت امرأة طفلها الرضيع من أعلى إحدى البنايات هربا من حريق في جنوب أفريقيا.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لامرأة على سطح أحد المحال بحسب صحيفة البيان، وهي تلقي طفلها الرضيع من أعلى البناية. والتقط عدد من السكان على الأرض، الطفل الرضيع، وأنقذوه من الحريق، قبل أن تنزل أمه لاحقا ويلم شملها مع الطفل. وجسدت لقطة الأم والطفل خطورة الموقف في جنوب أفريقيا، حيث اندلعت النيران بشكل فوضوي ناتج عن أعمال الشغب في البلاد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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