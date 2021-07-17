بحث ترتيبات إنشاء متحف للآثار بولاية كسلا

بحث والي ولاية كسلا المكلف الأمين العام للحكومة الاستاذ الطيب محمد الشيخ لدي لقائه بوفد الهيئة العامة للآثار والمتاحف الذي زار الولاية برئاسة الدكتور القذافي يوسف اسحق وبحضور مدير مفوضية الاستثمار والصناعة الدكتور عبد المنعم ادريس ومدير الادارة العام للسياحة والآثار بالولاية هويدا عثمان صديق ، الجوانب المتعلقة بإنشاء متحف للآثار بالولاية ووضعها من حيث مكانتها في خارطة الآثار والمواقع الاثرية بصورة عامة وما يميزَ الولاية في هذا الجانب فضلا عن كيفية الاستفادة من الكم الهائل والارث الثقافي والأثري الناتج عن الحضارات بالمنطقة والتعدد الإثني والتداخل القبلي الكبير بالمنطقة.

واستمع الوالي إلى تنوير شامل من وفد الهيئة حول أهداف الزيارة التي تجيء بغرض التفاكر مع سلطات الولاية حول إنشاء متحف يكون النواة لتجميع وعرض المقتنيات الأثرية التي تم اكتشافها خاصة في موقع تقلانيوس الأثري بمحلية تلكوك عبر بعثة الآثار التابعة لجامعة نابوي الايطالية.

واكد الدكتور القذافي يوسف اسحاق عضو الهيئة أهمية قيام متحف بالولاية الذي سيسهم في تقديم رسالة كبيرة لانسان المنطقة ويعبر عن ثقافتها والتعدد الإثني نتاج الحضارات ووجود قبائل مشتركة صنعت ثقافة الولاية، مشيرا إلى وقفة الهيئة مع الولاية حتى يرى المتحف النور.

وامنت حباب ادريس أحمد عضو الهيئة اهمية وضرورة تقديم الولاية كل مامن شأنه الإسهام في قيام المتحف الذي تم علي اثره تقديم مقترحات لإنشاء المتحف في عدد من المواقع، مشيرة بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الزيارة سيكون لها ما بعدها وستدعم اتجاه الولاية في عمل الآثار بصورة كبيرة والاستمرار في عمليات التنقيب بموقع تقلانيوس عبر البعثة الايطالية والتي بدأت منذ الثمانينيات .

فيما اشارت مدير الادارة العامة للسياحة والآثار إلى أهمية الخطوة التي تم التوصل اليها وزيارة الوفد التي تجيء أيضا لمراجعة الموقع الأثري بتقلانيوس .

وأمن الوالي على أهمية ومكانة المتحف ودوره في عكس موروثات الولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







